Mediterraneo: Rauti, l'Italia svolge un ruolo di punta (2)

- Particolare importanza è stata attribuita da Rauti anche alla sicurezza del dominio subacqueo; "l'underwater richiede il massimo dell'attenzione - ha detto Rauti - perché è un crocevia di cavi, gasdotti e infrastrutture critiche, obiettivi sensibili che se attaccati rischiano di mettere in ginocchio una nazione o un intero continente. L'inaugurazione, a giugno, a La Spezia, del Polo nazionale subacqueo della Difesa rivela una visione strategica e di sicurezza marittima". "Ricordiamo questo secolo - ha concluso Rauti - non solo per la pandemia e la guerra, ma ricordiamolo e viviamolo anche e soprattutto come il secolo blu, quello in cui investire sul mare, come volano di crescita, come giacimento immenso di risorse minerali e di energie rinnovabili". (Res)