Lombardia: Corbetta (Lega), premio "Rosa Camuna" a Maroni è giusto omaggio

- "Il premio Rosa Camuna alla memoria a Maroni è il giusto omaggio a un grande lombardo che ha dedicato tutta la sua vita al servizio delle istituzioni riuscendo a lasciare il segno e ottenendo grandi risultati". Lo comunica in una nota Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, che aveva proprio candidato l'ex Governatore lombardo per il riconoscimento. Roberto Maroni, scomparso lo scorso novembre, è stato più volte Ministro dell'Interno, Ministro del lavoro, Vicepremier e Presidente di Regione Lombardia dal 2013 al 2018. "Siamo orgogliosi come Lega di aver proposto Maroni per questo riconoscimento, averglielo riconosciuto – conclude Corbetta – è il minimo che si possa fare per rendere omaggio al suo lavoro e al suo esempio tenendo vivo il suo ricordo". (Com)