Lombardia: Monti, persone più fragili, famiglia, disabili, anziani al centro

- “Le persone più fragili, la famiglia, i disabili, gli anziani sono al centro della nostra azione”. Così Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sostenibilità sociale, Casa e Famiglia ha commentato la presentazione di Elena Lucchini, Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, che ha illustrato le linee guida del suo assessorato per i prossimi 5 anni contenute nel nuovo Prss (Piano Regionale Sviluppo e Sostenibilità). “In una regione dove l’età media della popolazione aumenta – ha sottolineato la Lucchini - è sempre più strategico individuare forme sussidiarie di sostegno alle fragilità anche per evitare di sovraccaricare le strutture ospedaliere. Con la legge regionale sui caregiver abbiamo posto le basi per il pieno riconoscimento sociale, economico e previdenziale dell’impegno di 380mila cittadini lombardi che si dedicano stabilmente a un familiare in stato di bisogno”. (segue) (Com)