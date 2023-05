Brasile: ministero Agricoltura sospende import patate dal Cile per rischio parassiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll ministero dell'Agricoltura del Brasile ha sospeso le importazioni di patate dal Cile fino al completamento del ciclo di analisi del rischio fitosanitario sulla presenza di parassiti. Secondo quanto previsto in un'ordinanza del dipartimento della difesa agricola, la sospensione non sarà applicata alle spedizioni di patate da semina con certificati fitosanitari rilasciati fino al 23 maggio. In base ai dati dell'Agrostat del ministero dell'Agricoltura il Brasile ha importato 6.400 tonnellate di patate nel 2022, per un valore di 8,1 milioni di dollari. Dal Cile sono arrivate 1.200 tonnellate, per un valore di 1,1 milioni di dollari. Il Cile è stato il secondo fornitore di questo prodotto al Brasile lo scorso anno, dietro solo ai Paesi Bassi, da dove sono state importate 3.500 tonnellate di patate, per un valore di 5,2 milioni di dollari. (Brb)