Arabia Saudita: fondo sovrano crea filiale in Iraq con investimento da 3 miliardi dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo per gli investimenti pubblici (Pif) dell'Arabia Saudita, tra i principali fondi sovrani a livello globale con un patrimonio di 607,42 miliardi di dollari, ha creato una propria unità in Iraq, investendo un capitale da 3 miliardi di dollari destinato alle industrie del Paese mediorientale. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News", aggiungendo che la mossa è in linea con la strategia del Pif di cercare nuovi investimenti nella regione del Medio Oriente e Nord Africa. Secondo quanto dichiarato da Muteb al Shathri, amministratore delegato della nuova unità, la compagnia di investimento saudita-irachena avrà sede nel Regno e cercherà opportunità di finanziamento in settori quali infrastrutture, miniere, agricoltura, sviluppo immobiliare e servizi finanziari. La nuova società, riferisce "Arab News", rappresenta uno dei sei veicoli di investimento regionali che il Fondo per gli investimenti pubblici ha dichiarato di voler costituire in Iraq, Giordania, Bahrain, Sudan, Oman ed Egitto. L'annuncio di oggi è giunto a margine del Consiglio di coordinamento saudita-iracheno, riunitosi a Gedda, e dopo che il ministro degli Investimenti saudita, Khalid al Falih, ha fatto sapere che Riad ha stanziato 1 miliardo di dollari per progetti di ricostruzione in Iraq. Altri 500 milioni di dollari, invece, sono stati stanziati per sostenere il commercio tra i due Paesi.(Res)