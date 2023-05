Ita: Fit-Cisl, avanti con il confronto sul piano industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Valutiamo positivamente la firma dell'accordo tra il Mef e Lufthansa, che prevede l'ingresso del vettore tedesco in Ita e sancisce la fine della fase di start-up dell'azienda". È quanto dichiara in una nota il Segretario Generale della Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia, che prosegue: "Ora è arrivato il momento di scoprire le carte. Occorre saperne di più ed approfondire i dettagli per poter valutare quelli che saranno i possibili effetti commerciali e sociali dell'operazione". "A tal proposito - afferma il Segretario Generale della Federazione dei trasporti cislina -auspichiamo che a brevissimo il Governo, insieme al nuovo partner Lufthansa, avvii il confronto con i sindacati per illustrare tutti i dettagli del piano industriale e le possibili prospettive di sviluppo per la compagnia. Confidiamo che il nuovo Piano confermi e implementi gli investimenti per consentire l'acquisizione di nuovi aeromobili, l'ampliamento dell'offerta commerciale attraverso l'apertura di nuove profittevoli rotte e l'incremento dei posti offerti e, conseguentemente, il consolidamento e l'aumento dei livelli occupazionali attraverso nuove assunzioni attingendo dal bacino di personale già professionalizzato e attualmente ancora in cassa integrazione". (segue) (Rin)