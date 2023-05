Governo: Casellati, percorso per semplificazione quadro normativo prosegue a ritmi serrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’approvazione della mia proposta di abrogare altri 6479 Regi Decreti, martedì scorso in Cdm, il totale delle norme eliminate da inizio legislatura ha superato i 9000 atti. Il percorso per la semplificazione del quadro normativo italiano prosegue a ritmi serrati: il prossimo obiettivo è arrivare a 20mila decreti abrogati entro luglio. Lo scrive su Twitter il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati. "Cancellare le norme superflue è il primo passo per migliorare la qualità della regolazione e la certezza del diritto, rispondendo anche agli obblighi assunti per l’utilizzo dei fondi europei", aggiunge.(Rin)