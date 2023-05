Africa: Perinelli (Sace), Angola terzo mercato di destinazione di prodotti italiani in regione sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Angola c’è una forte richiesta di prodotti italiani e le nostre imprese possono fare la differenza. Lo ha detto Valerio Perinelli, Chief Business Officer di Sace, ricordando che nel 2022 l’Angola è stato il terzo mercato di destinazione dei prodotti italiani nell’Africa sub-sahariana, con una crescita trainata in particolare dal settore dell’agribusiness e della meccanica strumentale. Intervenuto oggi al Forum economico Italia-Angola organizzato presso la sede di Confindustria in concomitanza con la visita in Italia del presidente angolano Joao Lourenco, Perinelli ha ricordato che i numeri “confermano i grandi investimenti che sta compiendo l’Angola per diversificare la propria economia, connessi allo sviluppo industriale, dall’agribusiness, al packaging, al settore medico, dove c’è una forte richiesta di prodotti Made in Italy e le nostre imprese possono fare la differenza”. (Res)