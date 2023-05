Bielorussia: Casa Bianca su trasferimento armi nucleari dalla Russia, irresponsabile e provocatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno monitorando con attenzione il trasferimento di armi nucleari dalla Russia alla Bielorussia, il cui avvio è stato annunciato oggi dal presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Per il momento non abbiamo motivo di modificare il nostro posizionamento in materia di deterrenza: si tratta comunque di una decisione irresponsabile e provocatoria”, ha detto. (Was)