Francia-Italia: Parigi, incontro Tajani-Colonna molto "caloroso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro avvenuto a Roma tra la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna e l'omologo Antonio Tajani è stato "molto caloroso". È quanto si legge in un comunicato diffuso dal Quai d'Orsay. Nella nota si ricorda che il colloquio tra i due titolari della diplomazia "si inserisce nel prolungamento degli ultimi scambi" avuti dal presidente Emmanuel Macron e dalla premier Giorgia Meloni al G7 di Hiroshima e al vertice del Consiglio d'Europa di Reykjavik e "conferma tutta l'importanza della cooperazione franco-italiana". Colonna ha "riaffermato la solidarietà" della Francia nei confronti dell'Italia dinnanzi alle inondazioni che hanno colpito l'Emilia Romagna, si legge nel comunicato, dove si ricorda che 43 membri della Protezione civile francese e un modulo di pompaggio sono operativi dal 24 maggio a Ravenna. I due ministri hanno poi confermato il "sostegno comune" all'Ucraina dinnanzi all'aggressione russa, sottolineando la "volontà di rafforzare le capacità europee di difesa", si legge nella nota. In merito alla questione migratoria, "i due ministri hanno convenuto nel rafforzare la cooperazione bilaterale e al livello europeo, in particolare nel quadro delle trattative relative al Patto asilo e immigrazione e nel loro rapporto con la Tunisia".(Frp)