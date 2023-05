Ucraina: Casa Bianca su discussioni sul debito, sostegno a Kiev non è a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, insieme agli alleati internazionali, continueranno a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. Interpellata sulle discussioni tese a trovare un compromesso con i repubblicani per alzare il tetto del debito federale, in merito a possibili tagli alla spesa pubblica che potrebbero avere un impatto negativo sull’assistenza militare a Kiev, la portavoce della presidenza Usa ha ricordato che “il sostegno all’Ucraina è bipartisan, e ci aspettiamo che rimanga tale”. (Was)