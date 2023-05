© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessora all'Ambiente e verde Elena Grandi interviene all'iniziativa "Giochiamo Insieme?", promossa da Fondazione di Comunità Milano e Comune di Milano.Durante l'incontro pubblico viene presentato il Decalogo del Parco Giochi Inclusivo a partire dalle otto aree gioco inclusive realizzate in altrettanti municipi grazie al progetto Gioco al Centro.Casa dei Diritti, via De Amicis 10 (ore 10:30)REGIONEIl presidente Attilio Fontana interviene alla presentazione dei nuovi spazi del Centro Mafalda Luce di Milano che, in occasione dei 10 anni, amplia ancora di più il suo impegno rivolto ai bambini con disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie. Interviene, in video collegamento, il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli.Centro Mafalda luce, Via Rucellai, 36 (ore 11)L'assessore regionale alla Sicurezza e protezione civile, Romano La Russa, sottoscrive il protocollo d'intesa per potenziare i servizi di polizia locale in vista dell'imminente riapertura del Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa. A firmare l'atto oltre La Russa, il prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, il Chief Operating Officer di Sea e i Sindaci dei Comuni di Ferno, Somma Lombardo, Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Vizzola Ticino.Prefettura di Varese, Sala Motta, Piazzale Libertà, 1 Varese (ore 16)VARIEPresentazione del primo rapporto dell’Osservatorio MHEO “Dimensioni, dinamiche e attrattività dell’istruzione terziaria milanese e lombarda”.Università degli Studi di Milano Sala di Rappresentanza del Rettorato, via Festa del Perdono, 7 (ore 11)Flash mob con settecento studenti sul valore del salvataggio di ogni vita un progetto promosso dall'associazione xmas project e resq.Parco Trotter (ore 14) (Rem)