Maltempo: Difesa, nuovi interventi in Emilia Romagna

- Prosegue incessantemente l'impegno della Difesa a favore della popolazione dell'Emilia Romagna, gravemente colpita dall'emergenza maltempo. Le attività messe in campo da Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Carabinieri sono molteplici, incluso il trasporto di pazienti oncologici a centri medici specializzati per le necessarie cure specialistiche. Lo riferisce il ministero della Difesa in una nota, elencando altri interventi quali trasporto di personale sanitario e medicinali, recupero di cittadini rimasti isolati nelle abitazioni e nelle autovetture a causa del fango e dell'acqua, interventi per il ripristino della viabilità. In diversi casi i militari hanno anche recuperato animali domestici rimasti intrappolati all'interno delle case sommerse dalla piena. La Difesa si è resa, inoltre, disponibile a realizzare un ponte militare di tipo "Janson Panel Bridge" per sopperire al crollo del ponte della Motta che collega Budrio a San Martino in Argine, crollato a seguito dell'esondazione del torrente Idice. (segue) (Res)