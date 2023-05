Maltempo: Difesa, nuovi interventi in Emilia Romagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Attualmente nelle zone colpite dal maltempo operano circa 1.400 militari. Le Forze armate, che fin dal primo momento hanno messo a disposizione personale e mezzi per le operazioni di soccorso, stanno impiegando attualmente 83 mezzi di varia tipologia, quattro elicotteri, 23 natanti, 13 escavatori, sette motopompe/idrovore. "Continueremo a sostenere l'Emilia Romagna fino a quando non cesserà l'emergenza. Le Forze armate stanno lavorando incessantemente, notte e giorno, e continueranno a farlo perché la Difesa non lascia indietro nessuno" ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che sin dalle prime ore di emergenza ha disposto al Comando operativo di vertice interforze di fornire il massimo supporto possibile alla Protezione civile e alle autorità locali. Tutte le operazioni di soccorso stanno avvenendo in stretta e continua coordinazione con la Protezione civile nazionale e con le Prefetture e autorità locali dei territori coinvolti. (Res)