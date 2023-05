Usa: Biden su debito, con McCarthy conversazioni produttive, Congresso deve agire subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto “diverse conversazioni produttive” con il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, e i rispettivi staff stanno continuando a discutere un compromesso che consenta di alzare il tetto del debito federale, evitando così un possibile default. Durante un evento organizzato alla Casa Bianca per annunciare la nomina del generale Charles Quinton Brown Jr. all’incarico di capo di Stato maggiore congiunto, Biden ha ribadito che “il default non è una opzione, voglio che i cittadini lo capiscano”. Il Congresso, ha aggiunto deve agire subito. “Le discussioni devono riguardare il budget, su cui possiamo avere visioni differenti, ma non un default”, ha concluso. (Was)