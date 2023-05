Maltempo: Tajani, c'è disponibilità a utilizzare Fondo di solidarietà dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è disponibilità a utilizzare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea destinato alle calamità naturali. Il governo italiano ha presentato una richiesta per avere il finanziamento e dovrebbero arrivare tra i 300 e 400 milioni. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, durante una visita a Brindisi per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Pino Marchionna. "Il governo ha messo in campo 2 miliardi", ha aggiunto Tajani, riferendo di aver incontrato "categorie, cittadini e imprese per capire come possiamo spendere i 705 milioni gestiti dal ministero degli Affari esteri e del Commercio internazionale per sostenere le imprese".(Res)