Pa: Zangrillo, rinnovato contratto 6.200 dirigenti Funzioni centrali, aumenti medi del 3,78 per cento

- Aran e Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative hanno firmato oggi l'Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area dirigenziale delle Funzioni Centrali, per il triennio 2019-2021. Lo rende noto il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, "soddisfatto per la firma che riguarda circa 6.200 tra dirigenti pubblici e professionisti delle Amministrazioni centrali, che vedono così rinnovato il proprio contratto collettivo di lavoro". Il nuovo contratto, aggiunge il Ministro Zangrillo, "consentirà di riconoscere aumenti medi del 3,78 per cento, parte dei quali sono stati destinati a retribuzione di risultato. Le amministrazioni potranno inoltre riconoscere ulteriori incrementi fino allo 0,22 per cento del monte salari con destinazione vincolata a retribuzione di risultato". Il contratto riguarda dirigenti pubblici e professionisti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Sono ricompresi anche i dirigenti sanitari del Ministero della Salute, dell'Aifa e i professionisti medici degli enti previdenziali. (segue) (Rin)