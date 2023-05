Pa: Zangrillo, rinnovato contratto 6.200 dirigenti Funzioni centrali, aumenti medi del 3,78 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinnovo, tra le novità più rilevanti, pone l'accento sulla graduazione della retribuzione accessoria, che dovrà considerare non soltanto i risultati conseguiti, ma anche la natura più o meno sfidante degli obiettivi fissati. Si differenzia, inoltre, la retribuzione di risultato riconoscendo in modo selettivo retribuzioni significativamente più elevate. "Imprimiamo in questo modo una forte accelerazione al percorso di valorizzazione dei risultati raggiunti da dirigenti e professionisti – sottolinea il Ministro Zangrillo –, perché una organizzazione che funziona, che vuole essere attrattiva verso i talenti, non può rinunciare a riconoscere e a premiare il merito". Dal punto di vista delle regole sul rapporto di lavoro, le parti hanno disciplinato anche per il personale dirigente e per i professionisti l'istituto del lavoro agile, di cui alla Legge 81/2017, adeguando di conseguenza anche il sistema delle relazioni sindacali. Viene introdotta anche la figura del mentor, un dirigente o professionista esperto che viene chiamato, su base volontaria, ad affiancare il personale neoassunto durante i primi mesi di servizio. Sono stati rivisitati alcuni istituti normo-economici previsti dal precedente Ccnl come, ad esempio, la tutela nei confronti del personale affetto da gravi patologie che richiedono terapie salvavita. L'accordo firmato oggi diventerà efficace dopo la sua sottoscrizione definitiva, a conclusione dell'iter di verifica e controllo della sua compatibilità economica e finanziaria, come previsto dalla normativa vigente. "Con l'intesa di oggi tagliamo un altro significativo traguardo nel rilancio dei rinnovi contrattuali, a conferma della centralità nell'agenda del governo del tema del lavoro pubblico – conclude Zangrillo –. Un altro segnale di attenzione alle persone della Pubblica amministrazione, un motore essenziale del Paese che dobbiamo mettere nelle condizioni di svolgere al meglio i proprio compiti". (Rin)