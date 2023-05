Mediterraneo: Rauti, l'Italia svolge un ruolo di punta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Le competenze, la visione e lo sguardo internazionale fanno di Agenzia Nova uno strumento fondamentale per tutti coloro che seguono l'attualità" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- Il mare è una risorsa inesauribile sulla quale investire. L'area di millenari confronti e scontri di civiltà. Oggi, per la Difesa, il mare e più in particolare il Mediterraneo e il cosiddetto Mediterraneo allargato sono centrali per le sfide geopolitiche; un 'continente liquido' dove si gioca la partita più importante per la stabilità italiana, europea e quella globale. Nel Mediterraneo allargato l'Italia punta ad avere un ruolo di player fondamentale. Lo ha affermato il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, intervenendo oggi, a Gaeta, al secondo vertice nazionale sull'economia del mare "Blue Forum". "Il governo Meloni ha dimostrato dal primo momento un interesse specifico per il mare - ha detto Rauti, intervistata da Nunzia De Girolamo - con l'istituzione di un ministero dedicato alle politiche per il mare". Per Rauti "non c'è futuro europeo senza un rapporto corretto con l'Africa. Ed il governo Meloni ha elaborato un articolato programma strategico e politico, il cosiddetto piano Mattei, un modello cioè non predatorio ma virtuoso, volto a favorire sistemi di sviluppo autocentrati ed autosostenibili, in grado di creare ricchezza e sviluppo nei Paesi africani. Sistemi che limiterebbero significativamente il flusso migratorio verso l'Italia ed il nord del mondo". (segue) (Res)