Lombardia: Monti, persone più fragili, famiglia, disabili, anziani al centro (3)

- “Ho molto apprezzato – ha commentato il Presidente Monti - l’esposizione completa e analitica dell’assessore. Stiamo parlando della vita delle persone, in particolare di chi è portatore di una difficoltà di natura economica, sanitaria o relazionale.Sono convinto che le politiche sussidiarie siano la risposta migliore al bisogno di questi cittadini e che l’istituzione regionale debba mettersi al servizio di quelle realtà che già operano sul fronte socio-assistenziale. In questi anni – ha proseguito Monti – ho avuto la fortuna di incontrare molte di queste realtà e posso testimoniare quanto il loro impegno sia efficace e competente. Sono lieto – ha concluso Monti – che nel Piano Regionale di Sviluppo e Sostenibilità siano stati inseriti provvedimenti che vanno esattamente nella direzione di sostenere il Terzo Settore”. Nel dibattito che è seguito sono intervenuti i Consiglieri Bocci e Borghetti (PD) e Zamperini (FdI). I gruppi politici hanno manifestato apprezzamento e condivisione auspicando che i fondi a disposizione dell’assessorato vengano aumentati per rispondere alla crescente domanda di servizi alla persona da parte delle categorie più fragili. (Com)