Roma: Angelucci-Palmieri (Pd), al via la Cabina di regia su Esquilino, Termini e Castro Pretorio

- Ha preso il via oggi, con la prima seduta, la Cabina di Regia per lo sviluppo del rione Esquilino, Termini, Castro Pretorio. Lo riferiscono in una nota i consiglieri capitolini del Pd, Mariano Angelucci e Giammarco Palmieri, rispettivamente presidenti delle commissioni Turismo e Ambiente. "È un primo importante traguardo, frutto di un lavoro che vuole riqualificare e rivitalizzare quel quadrante della città anche in vista degli eventi giubilari. Oggi è stato approvato il regolamento per l'accreditamento di associazioni e comitati per realizzare un programma di interventi partecipato e condiviso - aggiungono -. Grazie a questo metodo di lavoro, infatti, potremo identificare meglio le priorità di intervento, ascoltando residenti, imprese, associazioni e categorie e quindi modulando le azioni in maniera più concreta sulle necessità di chi vive e lavora nel quartiere. Questo ci consentirà anche di dare maggiore efficacia agli investimenti utilizzando sia i fondi del Pnrr che quelli del Giubileo". (segue) (Com)