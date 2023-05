Sicurezza: rapporto denuncia utilizzo dello spyware Pegasus in Armenia durante conflitto nel Nagorno-Karabakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spyware Pegasus, sviluppato dalla società israeliana Nso, è stato utilizzato per monitorare e spiare i telefoni cellulari di almeno 12 tra giornalisti, politici e rappresentanti della società civile in Armenia, nel quadro del conflitto in corso nella regione del Nagorno-Karabakh. Un rapporto pubblicato oggi da un gruppo di organizzazioni non governative, tra cui Access Now, Amnesty International e il Citizen Lab dell’Università di Toronto, chiede la “immediata sospensione” della vendita e del trasferimento della tecnologia relativa allo spyware israeliano, che negli ultimi due anni è stato al centro di numerosi scandali relativi al monitoraggio e all’hackeraggio di diverse personalità pubbliche in tutto il mondo. Il rapporto non accusa direttamente le autorità azerbaigiane, ma si limita a sottolineare che lo spyware è stato utilizzato in Armenia durante o subito dopo la ripresa del conflitto tra i due Paesi, nel 2020. (Was)