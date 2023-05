Energia: Iraq, raggiunto accordo con Arabia Saudita per sviluppare giacimento di gas di Akkas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iraq ha raggiunto uno "storico" accordo con il colosso energetico saudita Saudi Aramco per investire e sviluppare il giacimento di gas di Akkas, nel governatorato occidentale di Anbar. Lo ha annunciato il vice primo ministro per gli Affari energetici e ministro del Petrolio iracheno Hayan Abdul Ghani, in occasione del Consiglio di coordinamento saudita-iracheno, riunitosi oggi a Gedda. In dichiarazioni riprese dall'agenzia di stampa "Shafaq", Ghani ha riferito che il giacimento raggiungerà un livello di produzione fino a 400 milioni di piedi cubi standard al giorno. L'intesa, inoltre, contribuirà a "consolidare ulteriormente la collaborazione energetica tra i due Paesi", una collaborazione che "incarna il nostro impegno per investimenti solidi", ha aggiunto il ministro. Oltre al giacimento di Akkas, Riad e Baghdad hanno raggiunto un accordo preliminare per il progetto di costruzione di un impianto petrolchimico a Nebras, nella regione sud-occidentale irachena di Bassora. Per Ghani si tratta di un progetto che preannuncia una "rivoluzione per l'industria petrolchimica" e che rafforzerà la posizione dell'Iraq "nel panorama industriale del Medio Oriente".(Res)