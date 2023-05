Usa: Covid, da Fda via libera al Paxlovid per trattamento della malattia in adulti a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia statunitense per l’alimentazione e il farmaco (Fda) ha dato la sua piena approvazione all’utilizzo del farmaco Paxlovid, prodotto dalla società statunitense Pfizer, per il trattamento del Covid-19 nei soggetti adulti che sono a rischio di sviluppare condizioni particolarmente gravi a causa della malattia. Patrizia Cavazzoni, la direttrice del Centro Fda per la ricerca farmacologica, ha affermato in una nota, che il Paxlovid “rispetta gli standard di sicurezza ed efficacia dell’Agenzia, e rappresenta una importante opzione per il trattamento della malattia nelle persone che sono a rischio di sviluppare una condizione particolarmente grave”. Il farmaco è consigliato per il trattamento dell’infezione in adulti di età superiore a 50 anni, oppure per quelle persone che hanno una specifica condizione medica che li pone nella categoria di soggetti a rischio. Tra queste ci sono il diabete, malattie cardiache, tumori o debolezze del sistema immunitaria. (Was)