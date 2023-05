Rai: Smeriglio (Sd), Lucia Annunziata grave perdita, gestione governo inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lucia Annunziata "lascia la Rai in polemica con l'intervento del governo. Dopo altri abbandoni autorevoli l'ennesima grande perdita". Lo afferma in una nota l'eurodeputato dei Socialisti e democratici (Sd), Massimiliano Smeriglio. "Una professionista di lungo corso, una giornalista di rango che decide di lasciare il servizio pubblico in contrasto rispetto a una gestione politica inaccettabile - spiega -. Siamo con te Lucia, dispiaciuti ma determinati a non mollare. C'è un orizzonte democratico da ricostruire. Facciamolo insieme". (Com)