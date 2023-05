Lombardia: Massoletti (Confcommercio Lombardia), bene sette linee guida di azione della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo apprezzamento per l'impostazione dei sette pilastri che tracciano le linee di azione della Regione per la dodicesima legislatura, che dovrà essere quella del rilancio della Lombardia dopo le difficoltà dettate dalla crisi pandemica e dall'emergenza energetica". Così il primo commento del vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti sul Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile, documento illustrato dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana agli Stati Generali del Patto per lo Sviluppo. Il documento delinea obiettivi, strategie e politiche che Regione Lombardia intende attuare nei prossimi cinque anni. "Importante – rileva Massoletti – è il ruolo dato alla sostenibilità, tema trasversale a tutti gli obiettivi di Regione. Per dare maggiore competitività al terziario lombardo - 500 mila imprese e quasi 3 milioni di occupati – è necessario sostenere il grande sforzo che stanno facendo le nostre imprese per assorbire gli effetti di tre anni di pandemia e, allo stesso tempo, investendo in innovazione, formazione e nuovi modelli di business, determinanti per farsi trovare pronti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026". "Siamo fiduciosi – conclude Massoletti – che nei prossimi 5 anni sapremo costruire insieme alla Regione azioni e misure che proiettino la Lombardia verso il futuro, rendendola ancora più moderna e attrattiva, dunque più inclusiva per tutti". (Com)