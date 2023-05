Italia-Angola: Cdp sigla memorandum d’intesa con il governo di Luanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti (Cdp), nel proprio ruolo di istituzione finanziaria italiana per la Cooperazione allo sviluppo, ha siglato oggi un memorandum d’intesa con il governo dell’Angola nell’ambito della visita a Roma del presidente della Repubblica dell’Angola Joao Manuel Goncalves Lourenco e del Forum economico Italia-Angola, organizzato da Confindustria Assafrica & Mediterraneo. Il memorandum, che avvia una partnership di lungo periodo con il ministero delle Finanze angolano, è orientato al sostegno e alla co-creazione di progetti pubblici e privati in settori chiave per lo sviluppo sostenibile dell’Angola e il continente africano tra cui: infrastrutture, energia, agritech, manifattura e turismo. Tra gli obiettivi del protocollo, l’individuazione di aree di interesse comune e di progettualità di finanziamento ad alto impatto su clima e obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), lo sviluppo di iniziative congiunte per promuovere la collaborazione tra piccole e medie imprese (Pmi) italiane e angolane e il sostegno a investimenti italiani nel Paese centrafricano, sfruttando al contempo una condivisione continua sul contesto imprenditoriale e sulle opportunità disponibili in aree e settori di reciproco interesse.(Res)