Viminale: accordo Piantedosi-sindacati Polizia su Fondo da 145 milioni di euro

- Stipulato oggi al Viminale, tra il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato Siulp, Sap, Siap, Fsp Polizia di Stato, Federazione Coisp Mosap e Silp Cgil, l’accordo per l’utilizzo delle risorse previste dal Fondo di efficienza dei servizi istituzionali per l’anno 2022. E' quanto si legge in una nota. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha espresso grande soddisfazione per la stipula dell’accordo con le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, grazie al quale sarà possibile impiegare rilevanti risorse finanziarie, pari a circa 145 milioni di euro, per il miglioramento dell’efficienza dei servizi istituzionali. Grazie all’intesa raggiunta potranno essere valorizzati, tra gli altri, importanti istituti contrattuali, tra i quali quelli riguardanti la reperibilità e la produttività collettiva. "Un importante risultato, raggiunto anche grazie alla proficua collaborazione delle organizzazioni sindacali, che si pone in continuità con l’impegno di questo governo teso a valorizzare la professionalità e l’impegno di chi ogni giorno è al lavoro per garantire la sicurezza dei cittadini. Continueremo ad investire in questa direzione, con l’obiettivo di rendere ancora più efficienti ed incisive le azioni a tutela della legalità e fornire risposte all’altezza delle istanze che provengono dalle nostre comunità", ha dichiarato il titolare del Viminale. (Com)