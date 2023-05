India-Italia: la Collezione Farnesina arriva a Nuova Delhi, ne parla l’ideatore Umberto Vattani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà inaugurata domani a Nuova Delhi la mostra “La grande visione italiana. Collezione Farnesina”, una selezione di opere della prestigiosa raccolta del nostro ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. L’esposizione, allestita nel Centro per l’arte contemporanea Bikaner House e aperta ai visitatori dal 27 maggio al 22 giugno, giunge in India dopo essere stata presentata a Singapore e in Giappone, a Tokyo, e prima della tappa in Corea del Sud, a Seul, con cui alla fine di luglio si concluderà il tour asiatico. Il percorso espositivo, curato dal critico d’arte Achille Bonito Oliva, fondatore della Transavanguardia, si compone di 72 capolavori di oltre 60 grandi artisti. “La grande visione italiana” è solo un assaggio della Collezione Farnesina, raccolta unica nel suo genere, nata nel 2000 per iniziativa dell’ambasciatore Umberto Vattani, allora segretario generale del ministero, con l’idea di contribuire alla sua attività di diplomazia culturale. Bonito Oliva, Vattani, l’ambasciatore a Nuova, Vincenzo de Luca, saranno presenti all’inaugurazione, insieme a esponenti del governo indiano e ad altre personalità. (segue) (Res)