India-Italia: la Collezione Farnesina arriva a Nuova Delhi, ne parla l’ideatore Umberto Vattani (2)

- È una mostra che “rappresenta bene il panorama artistico italiano del Novecento e anche oltre”, sintetizza Vattani in un’intervista ad “Agenzia Nova”, sottolineando l’autorevolezza del curatore, il prestigio della sede espositiva, il “lavoro encomiabile” svolto dall’ambasciata. Vattani, oggi presidente della Fondazione Italia-Giappone e direttore generale della Fondazione Italia-Usa, evidenzia l’importanza della diplomazia culturale, di cui l’arte, la letteratura, il cinema e il teatro sono “strumenti straordinari”, soprattutto in un momento così difficile come quello attuale. Quando la Collezione Farnesina fu ideata, ormai quasi 25 anni, però, ciò non era affatto scontato. Il nucleo iniziale, ricorda Vattani, fu costituito da opere del Gruppo Forma 1 – la prima in assoluto ad essere acquisita fu una scultura di Pietro Consagra, seguita da quattro tele – e “l’impressione fu straordinaria”. All’estero, infatti, dell’Italia “conoscevano l’epoca romana, il Rinascimento, il Barocco”, ma con la Collezione “il palazzo rappresentò per la prima volta l’arte di oggi, l’Italia contemporanea. I ministri e le delegazioni straniere che arrivavano rimanevano impressionati”, racconta l’ambasciatore. (segue) (Res)