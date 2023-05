India-Italia: la Collezione Farnesina arriva a Nuova Delhi, ne parla l’ideatore Umberto Vattani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La grande visione italiana”, dunque, contribuirà a far conoscere anche in India una collezione unica nel suo genere, che conta oltre 600 opere dal primo Novecento a oggi, includendo i maestri storici della prima metà del XX secolo così come i protagonisti del secondo dopoguerra per arrivare alle ricerche più attuali. Il ministro del Commercio e dell’Industria indiano, Piyush Goyal, nella sua trasferta a Roma del mese scorso, ha avuto modo di visitarla accompagnato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. L’allestimento della mostra non segue un ordine cronologico, ma un criterio tematico, evidenziando anche temi di interesse globale: dalle emergenze ambientali alle migrazioni, dalle nuove povertà al dialogo tra culture. L’itinerario di visita, nel complesso, documenta una sperimentazione incessante. È un viaggio nella storia dell’arte italiana del Novecento che attraversa Futurismo, Metafisica, Informale, Pop Art, Arte Cinetica, Concettuale, Arte Povera, Transavanguardia per arrivare al digitale. Da Umberto Boccioni a Carla Accardi, da Mimmo Jodice a Michelangelo Pistoletto, da Mario Merz a Grazia Varisco sono moltissimi i maestri selezionati. Una moltitudine di linguaggi – pittura, scultura, mosaico, fotografia, grafica, installazione – e una varietà di stili testimoniano il dinamismo creativo italiano dell’ultimo secolo. (Res)