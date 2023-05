Italia-Arabia Saudita: delegazione saudita incontra parlamentari italiani, focus su crisi in Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi a Palazzo San Macuto un incontro tra una delegazione ufficiale dell'Arabia Saudita per gli affari dello Yemen, presieduta da Mohammed bin Saeed al Jaber, supervisore generale del Programma saudita per lo sviluppo e la ricostruzione dello Yemen e ambasciatore dell'Arabia Saudita in Yemen, e Salvatore Caiata, presidente dell'Intergruppo di amicizia Paesi del Golfo e dell'Iniziativa di Centro Europa, insieme anche alla senatrice Elena Murelli, membro della commissione stessa e già presidente dell'Intergruppo parlamentare tra Italia e Arabia Saudita, e la deputata Isabella De Monte, anch'essa membra dell'Ince. Al centro del colloquio, si legge in una nota, "i temi legati alla stabilizzazione e alla sicurezza della regione araba e del raggiungimento della pace nello Yemen, oltre che i rapporti bilaterali di cooperazione di amicizia tra l'Italia ed il Regno dell'Arabia Saudita". Nell'ambito del colloquio, Caiata ha sottolineato l'importanza dell'Arabia Saudita come stabilizzatore dell'area e ha menzionato la recente intesa, mediata dalla Cina, per la normalizzazione dei rapporti con l'Iran, che si spera porti a una tregua definitiva in Yemen. Sottolineata poi l'importanza dei rapporti commerciali tra il nostro Paese e l'Arabia Saudita. La senatrice Murelli, oltre a sottolineare l'importanza delle relazioni politiche e commerciali tra i nostri due Paesi, ha elogiato l'Arabia Saudita per le operazioni di sostegno umanitario che ha svolto e sta svolgendo con la popolazione dello Yemen. Secondo la deputata De Monte "è stato molto importante incontrare la delegazione dell'Arabia Saudita, per avere piena contezza di tutti i passi che sono stati compiuti in sostegno allo Yemen. Un percorso di pace sicuramente non facile ma sempre più indispensabile dopo i troppi anni di conflitto".(Res)