Imprese: Lufthansa acquisirà il 41 per cento di Ita per 325 milioni di euro

- Il gruppo Lufthansa acquisirà il 41 per cento di Ita Airways con l'investimento di 325 milioni di euro nella forma di un aumento di capitale. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, il ministero dell'Economia e delle Finanze si è a sua volta impegnato a versare nel successore di Alitalia 250 milioni di euro. L'azienda che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca esprimerà l'amministratore delegato di Ita Airwayts e un altro dei cinque membri del consiglio di amministrazione. Sono previste diverse opzioni con cui Lufthansa potrà aumentare la partecipazione nel successore di Alitalia o acquisirlo completamente. Il costo della transazione dipenderà dagli sviluppi di questa società. Secondo alcune indiscrezioni, dopo che Ita Airways sarà tornata in attivo, Lufthansa dovrebbe versare altri 500 milioni di euro per portare la propria quota al 50-55 per cento. (Geb)