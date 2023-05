Sanità: Cgil Roma, preoccupati per il futuro dello Spallanzani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mesi della pandemia "abbiamo apprezzato tutti il ruolo centrale, non solo nel panorama regionale, rivestito dall'Irccs - Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani e oggi "riteniamo che sia il momento di investire sull'istituto potenziandolo rafforzandone funzioni e servizi". Lo affermano in una nota la Cgil e la Fp Cgil di Roma e del Lazio. "Ricordiamo, infatti, che i primi due casi in Italia furono i coniugi cinesi ricoverati proprio presso lo Spallanzani dove fu isolata, a meno di 48 ore dal ricovero, la sequenza genetica del virus che ha stravolto molte delle nostre abitudini - spiegano -. Nei mesi successivi tutto il sistema regionale di cura e prevenzione al virus ha giovato del grande lavoro svolto dal personale dell'istituto. Con un giovamento anche per l'intero paese. Quanto accaduto - proseguono - dovrebbe rappresentare un insegnamento da non dimenticare mai. La sanità non può essere gestita con un approccio meramente contabile ma ha necessità di strutture che siano sempre efficienti ed efficaci anche nei momenti di apparente tranquillità". (segue) (Com)