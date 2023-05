Sanità: Cgil Roma, preoccupati per il futuro dello Spallanzani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel ventunesimo secolo - proseguono la Cgil e la Fp Cgil - la globalizzazione e l'estrema velocità con cui si muovono, per tutto il pianeta, persone e merci, ha reso possibile il propagarsi di pandemie in tempi rapidissimi, talmente rapidi che le strutture di ricerca e cura avanzata, per essere efficaci, devono trovarsi già pronte al primo accenno di potenziale pandemia. È di ieri l'allarme lanciato dall'Oms di una possibile recrudescenza dell'ennesima variante, con una previsione, solo in Cina, di un picco, nei prossimi mesi, di 65 milioni di nuovi casi. In questo scenario - concludono -, come Cgil e Fp Cgil di Roma e del Lazio riteniamo che l'istituto Lazzaro Spallanzani non debba, in alcun modo, essere smobilitato, anzi riteniamo che sia il momento di investire sull'Istituto potenziandolo rafforzandone funzioni e servizi. Auspichiamo che la Regione, nei futuri assetti del sistema sanitario regionale, ribadisca la centralità e la peculiarità dell'Istituto e continui nell'investimento sul personale e sui servizi, evitando percorsi di depotenziamento ed indebolimento che si rifletterebbero sull'intero servizio regionale". (Com)