Molise: M5s su decreto "spalma debiti", provvedimento graverà sui molisani

- "Chi oggi esulta per aver fatto approvare il decreto 'spalma-debiti' varato dal Consiglio dei ministri, mente sapendo di mentire. Ai vari Lotito, Della Porta e Lancellotta andrebbe fatto presente che il nuovo provvedimento, il quale permette il pagamento in dieci anni di un debito di oltre 150 milioni di euro, graverà sulla testa dei molisani come una spada di Damocle. Tecnicamente ai 19 milioni già sottratti per sanare il disavanzo finanziario strutturale, accumulato in anni di 'mala gestione', si andranno a sommare altri 15 milioni annui che di fatto priveranno i cittadini di servizi essenziali, assistenza e piani di intervento per far uscire il Molise dall'impasse generata dal governo di centrodestra. L'ultimo provvedimento, inoltre, acuirà il disavanzo pro-capite di ogni abitante già arrivato a 1700 euro". Lo scrivono questa sera in una nota i componenti il Gruppo M5s nell'Assemblea regionale molisana. "Ma c'è di più, perché la disperata mossa portata avanti da una classe politica ormai alla canna del gas - prosegue la nota - non consentirà al prossimo governo di agire con mani libere per il bene della collettività. Al tempo stesso creerà l'alibi alla coalizione di centrodestra se malauguratamente dovesse vincere le prossime elezioni regionali". (segue) (Gru)