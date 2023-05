Molise: M5s su decreto "spalma debiti", provvedimento graverà sui molisani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A quanto sbandierato in pompa magna occorreva un intervento straordinario governativo capace di ripianare la voragine debitoria. Tuttavia ciò è stato ignorato da Roma, che non ha garantito la concessione vista la scarsa credibilità offerta dall'esecutivo regionale. A dimostrazione di questo vi è la mancata approvazione dell'esercizio di previsione 2023. Un caso unico in Italia che porta il Molise a vestire i panni di Cenerentola del Paese. Il mancato arrivo in Aula del Bilancio, richiesto da oltre tre mesi, conferma l'inefficienza di una maggioranza che senza vergogna si ripresenta al giudizio dell'elettorato. Tra i maggiori problemi che comporta la mancata ratifica del Bilancio, c'è infatti la paralisi delle assunzioni, malgrado gli innumerevoli bandi e annunci fatti in queste settimane dal centrodestra con l'obiettivo di recuperare terreno e illudere i nostri giovani che, intanto, continuano a fuggire da una terra avara di prospettive". "Continuare a guardare la nave che affonda, colpita dall'iceberg dei debiti, dimostra invece che questo centrodestra non ha a cuore le sorti di un Molise chiamato ad uno scatto d'orgoglio per evitare l'annegamento, complici gli ultimi disastrosi cinque anni". (Gru)