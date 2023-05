Ambiente: Majorino (Pd), Fontana spaventa lombardi con scenari apocalittici per difendere immobilismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fontana difenda una buona volta la salute dei lombardi invece di spaventarli con scenari apocalittici che usa per difendere il proprio immobilismo. E poi sostenga davvero il trasporto pubblico locale e sviluppi un piano per la riqualificazione ed efficientamento energetico delle decine di migliaia di case popolari di cui la Regione è proprietaria che sono, per via del degrado degli immobili e della situazione degli impianti, un fattore inquinante". Lo dichiara il capogruppo del PD in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino in risposta alle dichiarazioni del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana secondo cui la direttiva europea sulla qualità dell'aria porterebbe a chiudere i due terzi delle aziende della Lombardia. "Tra un po' Fontana proporrà come misura sulla qualità dell'aria l'abbattimento del Turchino. Siamo seri, le regole europee possono essere discusse e anche migliorate tenendo conto delle necessità del nostro sistema produttivo, ma servono a restituire ai cittadini un'aria e un ambiente più sani e a ridurre l'incidenza di malattie indotte dall'inquinamento atmosferico. Regione Lombardia, con i suoi dati di inquinamento, dovrebbe essere in prima linea a chiedere non solo regole, ma anche contributi per effettuare una svolta su molti settori, invece fa l'esatto contrario, alla faccia della salute dei cittadini. Sempre con la testa volta all'indietro, sempre con il paraocchi di fronte alla necessità di tutelare l'ambiente, la salute e il clima. Fontana, pessima prova ancora una volta", conclude Majorino.(Com)