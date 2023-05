Maltempo: in Piemonte torna il sole e le temperature alte dopo l'emergenza arancione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte ritorna il sole e l'alta pressione dopo una due giorni di allerta arancione. Lo ha annunciato l'Arpa nell'ultimo bollettino pubblicato. Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per criticità idrogeologica sul Piemonte centro occidendtale ancora per la giornata odierna ma a partire da domani, con la progressiva rimonta dell'alta pressione, tra l'anticiclone atlantico sulle Isole Britanniche e il promontorio nord-africano in risalita dall'Algeria, ci sarà tempo stabile e soleggiato, con un netto rialzo delle temperature diurne. (Rpi)