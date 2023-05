Balcani: Europol, arrestati 37 membri sospettati di far parte di cellula criminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'operazione di polizia internazionale coordinata da Europol ha portato all'arresto di 37 membri sospettati di far parte di una cellula criminale altamente violenta dei Balcani occidentali. Il gruppo è accusato di essere coinvolto nel traffico su larga scala di droga e armi da fuoco in tutta Europa. Lo riporta il comunicato dello stesso ufficio europeo di polizia. Il 24 maggio, una serie di operazioni, coordinate da un posto di comando a Zagabria, in Croazia, sono state effettuate simultaneamente in Croazia, Slovenia, Bosnia Erzegovina, Paesi Bassi, Italia, Belgio e Germania. I sospetti arrestati nel corso delle indagini sono in totale 37, compreso il capo della banda, un cittadino della Bosnia Erzegovina considerato un obiettivo di alto valore dalla stessa Europol. L'uomo stava già attualmente scontando una pena detentiva di 4 anni in Italia e continuava a orchestrare le attività criminali della banda dalla sua cella di prigione. Tra il materiale sequestrato, 148 mila euro in contanti, 18 armi da fuoco, mezzo chili di tritolo con detonatori a distanza e oltre 25 chili tra cocaina ed eroina.(Seb)