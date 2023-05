Maltempo: Meloni, sostegno Commissione Ue molto importante in questa fase dell'alluvione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno della Commissione europea può essere molto importante in questa fase dell’alluvione in Emilia-Romagna. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen all’aeroporto di Bologna. “Faremo richiesta” per l’attivazione del fondo di solidarietà europea, ha affermato Meloni, sottolineando “i problemi multiformi con cui abbiamo a che fare” e citando la necessità di tenere conto anche degli altri fondi su cui servirà sostegno, come quelli agricoli. (Res)