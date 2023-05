Ita: Mef, continuerà ad essere compagnia di riferimento Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita Airways continuerà ad essere la compagnia di riferimento del Paese e a rappresentare orgogliosamente l’Italia in tutto il mondo, garantendo collegamenti all’interno del Paese e con il resto del mondo, a supporto dello sviluppo dei flussi turistici e di business. È quanto si legge nella nota del ministero dell'Economia, che dà notizia della conferma dell’accordo di investimento di Lufthansa in Ita Airways per rilevarne una quota di minoranza.(Rin)