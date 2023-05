Ita: Uiltrasporti, bene chiusura accordo con Lufthansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamo atto con ottimismo della chiusura dell'accordo per la cessione di Ita Airways a Lufthansa e conseguente ingresso della compagnia in Star Alliance". A dichiararlo sono il segretario generale, Claudio Tarlazzi, ed il segretario nazionale Ivan Viglietti, della Uiltrasporti, che proseguono: "Abbiamo sempre sostenuto che fosse indispensabile per la crescita di Ita Airways essere inseriti in una grande alleanza e l'accordo chiuso oggi rappresenta in questo senso una grande opportunità. È importante ora - dichiarano i due segretari in una nota - concretizzare gli obiettivi di sviluppo e crescita del piano industriale nell'ottica di una completa partecipazione e di obiettivi condivisi. L'accordo raggiunto oggi dovrà quindi rappresentare un'ottima opportunità per Lufthansa che potrà affacciarsi ad un importante mercato come quello italiano, per l'Italia in termini di qualità del servizio e di connettività dei territori, ma anche per Ita Airways e per tutte le lavoratrici e i lavoratori che in questi anni hanno pagato in prima persona i momenti di crisi, sia quelli di Ita Airways, sia quelli che ancora attendono di rientrare nel ciclo produttivo. Ci aspettiamo ora - concludono Tarlazzi e Viglietti - di essere coinvolti per poter rappresentare la voce delle lavoratrici e dei lavoratori nel nuovo processo di sviluppo". (Com)