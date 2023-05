Maltempo: Meloni, reazione cittadini Emilia-Romagna mette governo in condizione di fare del suo meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- La reazione orgogliosa dei cittadini dell’Emilia-Romagna di fronte all’alluvione mette il governo nella condizione di “fare del nostro meglio per essere alla loro altezza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen all’aeroporto di Bologna. “Quando sono venuta qui la scorsa domenica, la cosa che mi ha colpito di più è stata la reazione della gente”, grazie a “un popolo molto orgoglioso”, che “non si è abbattuto e non si rassegna”, e questo “ci mette di fronte alla responsabilità di fare del nostro meglio per essere alla loro altezza”. Meloni ha poi ringraziato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, per il lavoro svolto nell’emergenza. (Res)