Veneto: assessore Istruzione, orgoglio per risultati ai campionati nazionali studenteschi

- "Provo orgoglio per i risultati della compagine della regione Veneto ai campionati nazionali studenteschi. Un plauso agli insegnanti che si impegnano per trasmettere i valori dello sport, quali disciplina, costanza, impegno e sacrificio. È dalle scuole che si alimenta la cultura dello sport e dell'agonismo. Siamo l'unica Regione che ha introdotto le Giornate dello sport a scuola, una buona pratica che sta portando i suoi frutti". Questo il commento di Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione e Formazione del Veneto, in merito ai risultati ottenuti nelle competizioni svoltesi in Abruzzo, dove gli atleti veneti hanno primeggiato nel basket 3X3 femminile e nel rugby maschile. "Se si comprende il valore dello sport si raggiungono risultati in tutti campi, favorendo la pratica delle varie discipline, i cui valori restano per la vita, anche fuori dalla scuola", ha concluso Donazzan. (Rev)