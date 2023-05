Russia: Duma di Stato estende elenco di opere intellettuali vietate, inserite nella lista quelle naziste e fasciste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo) ha adottato in terza lettura una legge che estende l'elenco delle opere intellettuali vietate, per cui si rischia una multa in caso di creazione e distribuzione. Il documento corrispondente è stato pubblicato sul sito ufficiale della Duma. Secondo la nuova legge, nel divieto rientrano le opere dei leader del Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori e del Partito nazionale fascista italiano, così come i discorsi e le immagini dei leader di organizzazioni e movimenti ritenuti criminali a seguito del processo di Norimberga. Inoltre, è possibile ottenere una multa per la pubblicazione di discorsi e immagini di leader di organizzazioni che hanno collaborato con tali movimenti. Secondo il Codice amministrativo della Russia, per la distribuzione di materiale relativo alle opere menzionate i cittadini russi dovranno pagare una multa fino a 3.000 rubli (35 euro) oppure saranno arrestati per 15 giorni. La multa massima per i pubblici ufficiali sarà di 5.000 rubli (58 euro), mentre per le persone giuridiche dovranno pagare fino a un milione di rubli (11.600 mila euro). (Rum)