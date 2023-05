Venezia: sì da Consiglio comunale a modifica regolamento disciplina armamento Polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Venezia ha approvato con 22 voti favorevoli, uno contrario ed otto non votanti, la modifica relativa al "Regolamento per la disciplina dell'armamento del Corpo di Polizia locale di Venezia". Con la modifica, è stabilito che il Corpo della Polizia locale di Venezia avrà in dotazione la pistola semi automatica in calibro 9 x 19 e/o 9 x 21. Inoltre, le armi ad impulsi elettrici di cui è stata conclusa una sperimentazione nel febbraio 2023, sono state assegnate con delibera anche ai seguenti Servizi della Polizia locale: Servizio sicurezza urbana; Servizio sicurezza stradale; Servizio sicurezza della navigazione; Servizio Polizia di prossimità centro storico e isole e Servizio Polizia di prossimità città di Terraferma. (Rev)