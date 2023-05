Energia: Descalzi (Eni) riceve presidente angolano Lourenco, focus su decarbonizzazione e agroenergie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il presidente della società, Giuseppe Zafarana, hanno accolto oggi presso il tecnopolo Eni 2050 lab, situato all’interno del contesto architettonico del Gazometro di Roma Ostiense, il presidente della Repubblica dell’Angola, Joao Lourenco, insieme a una delegazione di ministri del governo angolano per illustrare le soluzioni tecnologiche al centro della strategia di decarbonizzazione dell’azienda. L’incontro, afferma Eni in un comunicato, avviene nell’ambito della visita di Stato del presidente angolano, che oggi è stato accompagnato da Adao Francisco Correia De Almeida, ministro di Stato e suo capo di gabinetto, e da Tete Antonio, ministro per gli Affari esteri. Eni 2050 lab è uno spazio polifunzionale dedicato all’innovazione e alla ricerca che comprende un laboratorio, un’area di monitoraggio e una di visualizzazione immersiva di modellistica avanzata basata sui supercomputer di Eni Hpc4 e Hpc5. Al suo interno, Eni promuove tecnologie proprietarie e breakthrough per la decarbonizzazione, attive sulle tre principali piattaforme di ricerca aziendali: rinnovabili e nuove energie, soluzioni per la decarbonizzazione, prodotti circolari e bio. (segue) (Com)