Energia: Descalzi (Eni) riceve presidente angolano Lourenco, focus su decarbonizzazione e agroenergie (3)

- L’incontro ha consentito di valorizzare anche l’impegno di Eni sul fronte della formazione per le nuove competenze e il supporto alle filiere: dal progetto di capacity building sull’agrobusiness dedicato al mondo delle istituzioni a Open-es, piattaforma di sviluppo sulle tematiche Esg a supporto dei fornitori, fino a Joule, la Scuola di Eni per l’impresa che ha avviato di recente specifici progetti per lo sviluppo di startup locali in Kenya e Congo. L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha commentato: “Siamo onorati di potere ospitare oggi il presidente dell’Angola e i ministri del governo angolano. Questa visita è per noi fonte di grande soddisfazione, poiché dimostra la validità del modello di alleanza che abbiamo costruito con diversi paesi in cui operiamo, e dei quali l’Angola è tra i più importanti. A fronte dell’obiettivo comune di compiere un percorso di transizione energetica equo e che non trascuri l’importanza della sicurezza degli approvvigionamenti - ha proseguito Descalzi - stiamo cooperando con i nostri partner per unire risorse, tecnologie per la transizione e disponibilità di fonti energetiche al fine di compiere insieme un percorso di sviluppo rispettoso delle peculiarità e che non lasci indietro nessuno. Abbiamo creato vere e proprie alleanze basate sull’equilibrio e il rispetto reciproco, nell’ambito delle quali lasciamo alle popolazioni locali buona parte dell’energia che produciamo insieme, contribuiamo allo sviluppo socio economico locale, creiamo occupazione sui territori, favoriamo l’accesso all’energia e promuoviamo iniziative diversificate in ambiti come la salute, l’educazione, l’agricoltura, la formazione professionale e imprenditoriale. Creiamo così valore reciproco, in ragione della prospettiva di poter diversificare maggiormente i nostri mix energetici e le vie di approvvigionamento, e di creare abbondanza di energia sempre più decarbonizzata a favore della competitività e della crescita”. La cornice della visita è quella del Gazometro di Roma Ostiense, un complesso di proprietà Eni attualmente in fase di trasformazione e in cui è stato recentemente avviato il primo distretto di innovazione tecnologica dedicato alle nuove filiere energetiche e aperto a collaborazioni di ricerca industriale applicata in sinergia con il mondo della ricerca e dell’università. (Com)