Emilia Romagna: Fontana, commissario per ricostruzione scelta governativa

- Quella di Bonaccini come commissario per la ricostruzione dell'Emilia Romagna è "una scelta che viene fatta a livello governativo quindi io non mi permetto di entrare nel merito. Fino a oggi si era fatto in quel modo", ovvero che il ruolo spetti al presidente della Regione colpita. Lo ha dichiarato il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine degli "Stati Generali del Patto per lo Sviluppo", appuntamento dedicato all'illustrazione del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura. Per quanto riguarda le conseguenze del maltempo nel Bresciano, "per ora è tutto abbastanza sotto controllo, cerchiamo di monitorare, la protezione civile sta cercando di riportare la normalità, ma è una anormalità abbastanza limitata", ha aggiunto Fontana. (Rem)